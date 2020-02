« La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? » du 8 Février 2020 : les invités

ANNONCES





« La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? » du 8 Février 2020. Comme chaque semaine vous avez rendez-vous demain avec vos talks « La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? ». Premier rendez-vous avec Cyril Hanouna dès 19h15. Le second c’est avec Eric Naulleau dès 23h00. Dans un cas, comme dans l’autre, retrouvez ces deux émissions sur Mycanal (replay, vidéos bonus, extraits, etc…)



« La Grande Darka »

Cyril Hanouna sera entouré de Laurent Baffie, Tiffany Bonvoisin, Fabien Lecoeuvre, Magloire, Laurence Peraud, Ludivine Rétory, Kelly Vedovelli et AZ.



Et il aura pour invité Laurent BOYER, pour le retour de son émission « Fréquenstar » diffusée une fois par mois, le dimanche à 20h sur RTL et pour le documentaire « Les enfants de la radio » prochainement diffusé dans le Groupe M6.

« De Quoi J’me Mêle ? »

Éric Naulleau sera entouré de Yann Moix, Sandrine Calvayrac, Thierry Chèze et Catherine Rambert.

Et ses invités seront :

– Michel BUSSI, pour son roman « Au soleil redouté » (Presses de la cité).

– Laurie PERET, actuellement en tournée dans toute la France pour son « Spectacle alimentaire en attendant la pension ».

– Lilie DELAHAIE, pour son livre « Osez faire confiance à votre intuition » (Michel Lafon)

