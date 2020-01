Un si grand soleil en avance : Ludo inquiet pour Johanna (résumé + vidéo épisode n°364 du 16 janvier)

Ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », Johanna a disparu et Ludo est hyper inquiet… Au zoo, il se confie à Lucille et appelle, Manu pour en savoir plus. Johanna va-t-elle s’en sortir indemne ?

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 364

Johanna a disparu depuis la veille, Ludo n’a aucune nouvelle et est très inquiet. Il appelle Manu, qui lui explique que c’est compliqué mais qu’ils font tout leur possible pour la retrouver… Après avoir raccroché, Ludo se confie à Lucille sur la disparition de Johanna. Il ne peut pas rester au zoo à attendre et décide de partir…

Et alors que Manon s’engage de plus en plus dans une cause qui lui tient à cœur, Becker met la pression sur un suspect pour obtenir des informations cruciales…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

