« Pourquoi je vis » : le téléfilm adapté de la vie de Grégory Lemarchal, le 7 septembre sur TF1

« Pourquoi je vis » : le téléfilm adapté de la vie de Grégory Lemarchal est enfin annoncé. Et c’est pour le lundi 7 septembre prochain dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Au casting Mickaël Lumière (Grégory Lemarchal), Arnaud Ducret et Odile Vuillemin (les parents de Grégory), Lou Gala (Leslie, la soeur de Grégory), Candice Dufau, notamment vue dans « Plus belle la vie » (Karine Ferri) et Nikos Aliagas dans son propre rôle.

Pour info le tournage s’est déroulé au mois de décembre dernier.



« Pourquoi je vis » : histoire, résumé, synopsis

Décembre 2004, Paris. Grégory Lemarchal remporte la Star Academy en direct devant plus de dix millions de personnes qui communient avec lui. Printemps 1985, Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant est atteint d’une maladie incurable, la mucoviscidose… Entre les deux, l’histoire d’un gamin pas comme les autres, l’histoire d’une voix, d’une présence, d’un supplément d’âme, d’un combat de chaque instant. Entre les deux , c’est l’histoire de Grégory qui s’écrit à la première personne. C’est «Pourquoi je vis»…

Casting complet

Odile Vuillemin (Laurence Lemarchal), Arnaud Ducret (Pierre Lemarchal), Mickaël Lumière (Grégory Lemarchal), Raphaël Vache (Grégory Lemarchal 20 mois), Johan Cardot (Grégory Lemarchal 10/12 ans), Joann Bliard (Grégory Lemarchal 14 ans), Timéo Beasse (Grégory Lemarchal 14 ans (chansons)), Lena Goissaud (Leslie 6 ans), Maelys Burdin (Leslie 10 ans), Lou Gala (Leslie), Candice Dufau (Karine Ferri), Sifiane Francine (Sofiane), Ilona Bachelier (Lucie), Loïc Blanco (Mathieu Gonet), Alexis Loizon (Kamel Ouali), Karin Martin-Prevel (Dominique médecin Star Ac), Jean-Louis Tribes (Gérard Louvin), Olivier Borle (Olivier Ottin), Anton Csaszar (Yvan Cassar), Alain de Catuelan (Pascal Nègre), Caroline Chirache (Alexia Laroche Joubert), Maxime Jullia (Kine ami 1985), Emma Addis (Jeune fille ado Muco), Michael Maino (Homme parc), Amandine Longeac (Infirmière Muco), Ugo Bajulaz (Mathieu ado 2 Muco), Thierry Rousset (Père association Vaincre la Muco), Laurent Pasquier (Membre association Vaincre la Muco), Jonathan Chiche (Manu prod Star Ac), Anne Comte (Mère cabinet kiné), Matthieu Loos (Régisseur), Heidi Becker Babel (Interne), Milo Clary (Fabien), Lise Chevallier (Caissière 1), Stéphanie Bailly (Caissière 2), Lola de La Hogue (Fille 1), Alix Watel (Fille 2), Franck Adrien (Médecin 1 1985), Franck Fargier (Médecin Pédiatre 1985), Zoé-Lou Richard (Jeune fille 14 ans), Céline Vitcoq (Maquilleuse), François Tarragon (Harlem), Pierre Desmaret (Homme TF1), Antoine Dequier (Antoine), Yannick Rosset (Chauffeur Chambéry), Laura Masci (Danseuse choriste 1), Laurent Tuel (Mixeur), Amélie Lingbima (Danseuse choriste 2), Léon Martin (Enfant Leslie), David Friszman (Huissier de Justice), Clara Couturet (Emilie), Sophie Brulé (Isabelle Charles), Julien Dokchine (Oscar Sisto prof Théâtre), Billel Sakhri (Milo Lee)

Avec la participation de Nikos Aliagas (Nikos)

« Pourquoi je vis » : extrait vidéo

Découvrez dès maintenant un extrait de ce téléfilm évènement…

BLUFFANT.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec l’interprétation de la chanson qui l'a révélé sur le plateau de la #StarAcademy ⬇

⏰ RDV lundi 07/09 à 21:05 pour #PourquoiJeVis pic.twitter.com/YaMijeHfpx — TF1 (@TF1) August 18, 2020

