Demain nous appartient en avance : Judith amoureuse de Souleymane ? (résumé + vidéo épisode 651 DNA du 31 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 651 du vendredi 31 janvier 2020 –Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », Timothée discute avec Souleymane et lui fait un aveu qui le surprend… Selon lui, Judith est amoureuse de Souleymane !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 651

Timothée a une certitude : Judith est amoureuse de Souleymane et elle veut même aller plus loin avec lui. Ce dernier est curieux des révélations de son ami. Timothée fait alors part de ses recherches sur la séduction et les relations amoureuses. Son raisonnement pourrait bien donner des idées à Souleymane…

Et alors qu’un vent de panique s’empare de l’hôpital, Chloé s’inquiète pour ses proches. Et contre toute attente, Chloé est touchée par son père.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 651 du 31 janvier

