Louis Tomlinson dévoile son premier album solo « Walls »

Il aura fallut attendre longtemps pour les fans du beau Louis Tomlinson pour découvrir un premier album solo du chanteur. En effet, alors que les One Direction se sont séparés en 2015 et même s’il a sorti quelques titres depuis, c’est seulement ce vendredi que sort « Walls », premier album solo de Louis Tomlinson.

Un album qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux, le chanteur étant déjà en TT en France et dans le monde sur Twitter aujourd’hui.



« Walls » contient des singles déjà sortis, dont les titres, « We Made It, » « Kill My Mind, » « Don’t Let It Break Your Heart », et l’hommage à sa maman décédée, « Two of Us ».

« Je pense qu’il y a des moments différents de ma vie, des émotions différentes, mais dans l’ensemble, j’espère que c’est honnête », a récemment déclaré Louis Tomlinson à Billboard à propos de cet album.



On vous propose dès maintenant d’écouter « Walls » gratuitement grâce à Spotify.

