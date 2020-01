Un si grand soleil en avance : Léa et Antonin en désaccord (résumé + vidéo épisode n°375 du 31 janvier 2020)

Ce soir dans la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil », Léa et Antonin sont en désaccord au sujet de l’amitié naissante entre leurs parents…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 375

Léa est gênée par le fait que Virgile et les parents d’Antonin passent du temps ensemble. Virgile visite leur escape game et ça angoisse Léa… Quand elle en parle à Arthur et que ce dernier affirme comprendre, Antonin rentre dans une colère noire et l’envoie balader !

Et alors qu’Enric fait les mauvais choix, Virgile parviendra-t-il enfin à renouer avec le passé ?…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 31 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

