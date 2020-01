Demain nous appartient en avance : Judith sous le charme de... (résumé + vidéo épisode 636 DNA du 10 janvier 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 636 du vendredi 10 janvier 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Judith va se rapprocher de Souleymane… Et on dirait bien que l’adolescente est sous le charme !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 636

Judith et Souleymane se retrouvent au lycée entre deux cours. L’occasion pour le jeune homme de se confier sur la relation de son père avec Rose et la disparition de sa mère. Judith est très sensible à ce que ressent Souleymane. Son regard en dit long sur ce qu’elle éprouve en l’écoutant parler… le début d’une nouvelle romance à Sète ?

De leur côté, Charlie et Luke s’unissent pour surmonter des épreuves difficiles. Maxime ne sait plus quoi faire pour venir en aide à son cousin. Antoine fait une proposition surprenante à Rose. Jules poursuit son plan, mais le calme légendaire de Virginie a ses limites.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 636 du 10 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

