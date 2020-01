Plus belle la vie : ce soir, Alison se fait enlever (résumé + vidéo de l’épisode 3970 PBLV du 10 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3970 du vendredi 10 janvier 2020 – Gros coup dur ce soir pour Abdel dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, en rentrant à la coloc il va découvrir qu’Alison a mystérieusement disparu ! La jeune femme n’est pas là, elle est injoignable et personne ne l’a vue sortir…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3970

Abdel découvre qu’Alison a été enlevée. Il est persuadé que c’est un coup de William. Abdel part à l’hôpital le violenter pour obtenir des réponses. William nie savoir quelque-chose. Pendant ce temps, Elsa reçoit une demande de payer la rançon. Pour elle, aucun doute, il s’agit de Pavel. Pour le faire patienter, les Fedala et Jade réussissent à réunir une partie de la dette en y allant de leurs économies. De son côté, Patrick questionne Abdel sur sa visite à l’hôpital, mais Abdel lui tient tête…

Kevin se torture l’esprit pour écrire une carte postale de l’inconnu à sa mère, et plagie un célèbre poème de Victor Hugo. Il voit la déception de sa mère. Celle–ci essaie de comprendre cette baisse de régime en faisant parler Sébastien, qui bien sûr ne comprend pas ce que Laetitia raconte…



Ariane dévoile le stratagème d’Eric à Blanche. Pour se venger de son élève, Blanche lui fait subir un entraînement carabiné, alliant pompes, régime et punitions…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3970 du 10 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

