Le Prince Harry et Meghan Markle virés de chez Madame Tussauds, ou presque…

Depuis que le Prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de se mettre en retrait de la famille royale britannique, les réactions fusent ! Et parmi les plus inattendues il y a celle de la direction du célèbre musée londonien Madame Tussauds.



Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, ce musée est l’équivalent de notre musée Grévin. On y trouve donc, mais vous l’aurez compris, des statues de célébrités et personnages historiques en cire !

Et à peine le communiqué d’Harry et Meghan était-il publié sur les réseaux sociaux que la direction de l’établissement faisait le choix de mettre ces deux-là à l’écart.



Mais NON ils n’ont pas été virés du musée comme on a pu le lire ici ou là, mais simplement écartés des autres membres de la famille royale. Nos deux tourtereaux se trouvent désormais dans une autre partie du musée. Bref, et dans l’état actuel des choses, ils ne sont plus que des people comme les autres.

Inutile de vous préciser que cette décision n’est pas passée inaperçue. Si certains ont applaudi des deux mains l’estimant tout à fait légitime, d’autres crient déjà au scandale évoquant une décision excessive et dans tous les cas prématurée.

Le Prince Harry et Meghan Markle se mettent la Reine à dos ?

Et alors que le palais de Buckingham a tenté de minimiser l’affaire en expliquant que des discussions étaient en cours, plusieurs tabloïds affirment que la Reine Elisabeth n’aurait pas du tout apprécié la nouvelle d’autant que son petit fils n’a pas pris la peine de l’en informer personnellement. En même temps ce n’est pas comme si c’était la première fois…

Hier Elizabeth II a même organisé une réunion de crise à Buckingham afin de faire le point sur cette si soudaine décision d’Harry et de Meghan.

Se confiant dans une émission de télévision, Dickie Arbiter (ancien porte-parole de la famille royale, ndrl) a déclaré qu’en plus d’être en colère, la Reine était particulièrement déçue par l’attitude de son petit-fils qui, avant d’être marié, lui en avait déjà fait voir de toutes les couleurs.

Et si jusqu’à présent ses rappels à l’ordre ont toujours été suivi d’effets, pas sûr cette fois qu’Harry accepte de rentrer dans le rang…

