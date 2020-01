Demain nous appartient spoiler : Hugo et Bart arrêtés par la police (VIDEO)

Ca va mal tourner pour Bart et Hugo cette semaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, Hugo et Bart vont se faire arrêter par la police pour avoir voulu faire accuser à tort Victor Brunet.

Martin les interroge et essaie de faire avouer Hugo qu’il a été le complice de Bart dans cette affaire. Mais une fois de plus, Bart le couvre…



Bart et Hugo viennent d’être arrêtés par la police. Martin et ses équipes cherchent à comprendre pourquoi les deux jeunes hommes tentent de brouiller les pistes dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Arnaud. Bart se dénonce et veut couvrir Hugo de ses actes en l’innocentant. C’était sans compter un atout de taille pour Martin qui confronte les garçons à un témoin clé de cette affaire…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Bart et Hugo interrogés par Martin

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

