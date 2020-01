Demain nous appartient spoiler : Luke disparait (VIDEO)

Luke est plus perturbé que jamais depuis la mort de son père dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, la mort d’Arnaud implique pour l’adolescent de retourner vivre à New-York avec sa mère et il n’accepte pas la situation…

Résultat, dans quelques jours, Luke va disparaitre !



Luke a récemment confié à Charlie ses pensées noires et son envie de mourir. Charlie, déjà très inquiète de la situation, panique au lycée. Depuis plusieurs heures, son frère ne donne plus de nouvelles et ne répond pas à son téléphone. Souleymane et Judith sont les derniers à l’avoir vu. Selon eux, Luke n’avait pas l’air bien. Charlie est grandement préoccupée, elle pense que son frère est capable du pire…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Luke a disparu

