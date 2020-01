Sommaire de « 50’Inside » du 11 janvier 2020 : Manu Payet, Lara Fabian, Will Smith…(vidéos)

ANNONCES





Sommaire de « 50’Inside » du 11 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Cette semaine c’est Manu Payet qui sera l’invité de Nikos et sera ainsi présent sur le plateau pour évoquer son actualité et notamment la nouvelle comédie « Selfie » dont il partage l’affiche aux côtés de Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Max Boublil… Un film à sketches sur notre rapport aux nouvelles technologies…



Sommaire de « 50’Inside » du 11 janvier 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire cette semaine, celle qui fera partie dès la semaine prochaine du quatuor 100% inédit dans les fauteuils des coachs de The Voice. Retrouvez les équipes de « 50’Inside » en immersion dans la nouvelle vie parisienne de Lara Fabian, une femme simple et sincère…

Will Smith était de passage à Paris cette semaine pour présenter le 3ème volet de sa saga Bad Boys. Ses films, sa carrière musicale, sa chaîne Youtube… L’acteur de 51 ans s’est confié à Nikos Aliagas.

Découvrez maintenant les coulisses du shooting photo de Nikos…

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce samedi 11 janvier 2020 dès 17h50 sur TF1.

