Demain nous appartient spoiler : Rose et Antoine se remettent ensemble (VIDEO)

Antoine a dupé Rose ces dernières semaines en se faisant passer pour quelqu’un d’autre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais quand Rose l’a découvert, elle ne lui en a finalement pas voulu et dans quelques jours, elle va finalement succomber à nouveau au charme d’Antoine…

En effet, Antoine et Rose vont se remettre ensemble !



Rose vient d’apprendre que son correspondant mystère n’était par Marco mais… Antoine ! Maintenant que sa couverture est dévoilée, il est bien décidé à reconquérir le cœur de Rose. Elle n’est pas prête mais lui est amoureux, et il décide de lui montrer dès maintenant. Un bouquet de rose et un baiser langoureux plus tard, est-ce le renouveau de leur histoire d’amour passée ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Antoine et Rose s’embrassent

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

