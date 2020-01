« N’oubliez pas les paroles » vidéo : Margaux ne gagne plus d’argent mais enchaîne les victoires

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Margaux, plus grande maestro de toute l’histoire de NOPLP, reste n°1 et risque de le rester pendant un très très long moment. Pour autant, elle n’est pas parvenue à remporter le moindre centime ce soir. Deux victoires de plus certes mais deux victoires à 0 euro.



Du coup son compteur est resté bloqué sur la somme de 446 000 €, ce qui n’est pas mal vous en conviendrez.

Pour ceux qui aiment les chiffres, notez que Margaux a gagné 47 fois depuis le début de son parcours dans NOPLP.



Le classement des 16 plus grands maestros n’ayant pas évolué, suivez ce lien pour découvrir les 16 candidats qui sont, dans l’état actuel des choses, sélectionnés pour les prochains masters. Un classement provisoire qui peut bien sûr encore évolué. S’il ne fait aucun doute que Margaux fera partie des prochains masters, rien n’est encore gagné pour ceux qui sont en bas de classement….

« N’oubliez pas les paroles » du 23 janvier : accès aux replay

Pour voir ou revoir les émissions de ce soir en replay, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h45 en cliquant ICI

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en cliquant ICI

Vidéo

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Margaux, on vous a choisi un petite vidéo. La championne du jeu chante « Maman » de Louane. Un moyen comme un autre pour nous de saluer la grossesse de la jeune chanteuse qui est actuellement enceinte de son premier enfant.

« N’oubliez pas les paroles » : toujours un carton d’audience

Le parcours de Margaux continue de doper les audiences du jeu offrant à NOPLP la première place des audiences de l’access prime-time. Encore plus de 4 millions de fidèles hier soir pour le deuxième numéro et 21% de part de marché.

#Audiences @France2tv Hier leader pour les deux numéros #NOPLP #Margaux @Nagui :

▶️ 1er numéro leader sur sa tranche horaire avec près de 2.7M de tvsp pour 18.2 % de PdA

▶️ 2ème numéro leader avec + de 4M de tvsp avec 21% de PdA @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/iraSmyhMKQ — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 24, 2020

