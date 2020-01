« Envoyé Spécial » du 16 janvier 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Envoyé Spécial » du 16 janvier 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 16 janvier 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Ma vie… bruit : un reportage de Lauriane David, Marion Lippmann et Marielle Krouk pour Babel Press.

« Envoyé spécial » a partagé la vie de ceux qui n’en peuvent plus du bruit. A Saint-Victoret, près de l’aéroport de Marseille Provence (anciennement Marignane), un avion de ligne passe toutes les 5 minutes au-dessus de la maison de Jessica.



En région parisienne, à Sannois, Catherine vit à côté de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et de ses 500 000 vols annuels. Le bruit des réacteurs a poussé la retraitée à aménager sa chambre… à la cave.

Fabrice, Sabine et leur fille Ambre vivent le long de la ligne TGV Paris-Bordeaux : 57 trains par jour jusque tard dans la nuit. Quant à Laurent et Leïla, c’est le bruit de la nationale 10 qui empoisonne leur existence.

La journaliste de l’émission a passé ses journées et ses nuits avec ces Français pour comprendre ce qu’ils ressentent. En France, ils seraient près de 9 millions de personnes, comme eux, exposés au bruit infernal des transports.

✔️ A la campagne, les bruits de la discorde, une enquête de Kristian Autain, Benjamin Poulain et Raynald Lellouche

Des canards qui caquettent dans une basse-cour, le chant du coq au petit matin, les cloches du village qui sonnent… Autant de bruits qu’on retrouve à la campagne et qui irritent certains citadins venus s’y installer. Sur l’île d’Oléron, le coq Maurice indisposait tellement ses voisins qu’ils ont porté plainte pour tenter de lui clouer le bec. Une affaire qui a semé la zizanie sur l’île.

Dans les Landes, c’est le caquètement d’une centaine de canards qui a semé la discorde. Les voisins de la fermière ont demandé l’érection d’un mur anti-bruit et porté l’affaire devant le tribunal. Dans les Cévennes, une vacancière de la région parisienne s’est plainte au maire du village des cloches qui tintaient à 7 heures du matin… Pourquoi ces conflits de voisinage à la campagne ? Que dit la loi ? Pourquoi les voisins n’arrivent-ils pas à s’entendre ?

extrait vidéo

Sur l'île d'Oléron, le chant du coq Maurice était au cœur d'une bataille judiciaire. En cause, un conflit de voisinage, parmi d'autres, lié aux bruits de la campagne.

✔️ Syrie, des prisonniers encombrants, un reportage de Romain Boutilly, Amir Musawy, Florian Le Moal et Adrien Bellay

Des milliers de jihadistes sont aujourd’hui détenus dans les prisons kurdes au nord-est de la Syrie. La plupart d’entre eux ont été capturés après la chute de Baghouz, le dernier territoire de l’organisation Etat islamique. Ces prisonniers sont réputés irréductibles, les combattants les plus déterminés du groupe terroriste.

Exceptionnellement pour « Envoyé spécial », Romain Boutilly et Florian Le Moal ont pu filmer dans ces prisons. Les jihadistes, dans leur uniforme orange, souvent blessés ou malades, s’y entassent par centaines. Y a-t-il des Français parmi eux ? Que faire de ces détenus parmi les plus dangereux au monde ? Seront-ils jugés un jour ? Et qu’adviendra-t-il si ces combattants parviennent à s’échapper ?



