« Envoyé Spécial » du 23 janvier 2020 : sommaire et reportages ce soir pour les 30 ans ! (vidéo)

« Envoyé Spécial » du 23 janvier 2020.Envoyé Spécial a 30 ans ! Et pour fêter ça, Elise Lucet et son équipe vous proposent une soirée très… spéciale. À suivre sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Pour l’occasion c’est une très longue soirée qui vous attend. Elle sera divisée en 3 parties.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 23 janvier 2020 : déroulé et sommaire de la soirée

21h05 – 23h15 ILS CHANGENT LE MONDE



Ils sont jeunes et ils sont en train de changer le monde, Envoyé Spécial vous raconte leur histoire.

✔️ « Kylian, le surdoué »

A 21 ans, Kylian Mbappé, explose tous les records sportifs. Et il est l’une des personnalités les plus appréciées de la planète. Pourquoi ?

Le champion du monde fascine, impressionne, rayonne… et pas seulement sur les terrains. Envoyé Spécial va vous faire découvrir un jeune homme généreux (il a été le premier joueur français à reverser toutes ses primes de match lors du Mondial 2018), encore très lié à Bondy, sa ville natale, en Seine-Saint-Denis. Ses succès, sa maturité et sa simplicité en font une source d’inspiration pour de nombreux jeunes et leurs parents. Et si sa réussite venait de son engagement et de son éducation ?

Portrait signé Olivier Sibille, Loup Krikorian et Harold Horoks

✔️ « Greta, l’icône du climat »

À 16 ans, Greta Thunberg est devenue le visage de la défense de la planète. Avec sa grève pour le climat, elle incarne cette génération qui exige une transition écologique immédiate ! A l’ONU, dans les manifestations auprès de jeunes militants, dans ses tweets, l’adolescente interpelle sans langue de bois les responsables politiques.

Comment Greta – atteinte d’un syndrome d’autisme Asperger – s’est-elle imposée comme la voix de cette jeunesse inquiète et impatiente ? Qui la soutient dans l’ombre ? Pourquoi provoque-t-elle des réactions aussi violentes de la part de ses détracteurs ? Du Canada à la Suède, des Etats-Unis à la France, Yvan Martinet, Manon Descoubes et Karim Annette ont suivi ses traces et tenté de percer le mystère de son incroyable popularité.

✔️ « Bilal, le chant de la liberté »

A 20 ans, Bilal Hassani a accompli son rêve d’enfant : devenir chanteur populaire. Après avoir représenté la France à l’Eurovision en mai dernier, il a rempli l’Olympia, achevé une tournée, lancé une collection de vêtements… Ses journées bien remplies sont suivies sur sa chaîne Youtube par plus d’un million de fans.

Lui, le garçon qui a grandi en banlieue parisienne dans une famille d’origine marocaine, porte sur scène des perruques blond platine ! Une part de féminité, un style, un parcours, une identité qui ont donné confiance à beaucoup d’adolescents. Mais qui lui ont aussi attiré de nombreux messages de haine. Le jeune homme a porté plainte.

Perrine Bonnet, Guillaume Beaufils et Benoît Sauvage sont entrés dans le monde de Bilal, un monde qu’il rêve sans norme, sans genre, sans code fille-garçon. Où chacun serait libre d’être soi-même, sans être jugé.

23h15 : ENVOYE SPECIAL ET VOUS

Depuis 30 ans, Envoyé Spécial est le témoin de l’évolution de notre société et du monde. L’enfance, les droits des femmes, l’environnement, le travail, les grands conflits internationaux : en 2e partie de soirée, Elise Lucet reviendra sur les grands thèmes traités par l’émission, avec ceux qui y ont contribué par leurs témoignages, et qui ont permis de faire changer les choses.

En trente ans de reportages, les équipes d’Envoyé Spécial ont rencontré des milliers de témoins plongés au cœur de l’actualité. Les reporters étaient à leurs côtés lorsqu’ils vivaient des moments forts, parfois douloureux ou au contraire plein d’espoir. Que sont-ils devenus ?

Autour d’Elise Lucet, sur un plateau exceptionnel, ils ou elles seront là pour revoir ces images et raconter ce qu’ils ont vécu depuis le reportage qui leur a été consacré.

00h35 : LA NUIT ENVOYE SPECIAL

Pour les noctambules, revoyez sans modération les plus grands reportages distingués par des prix prestigieux : une plongée dans une incroyable épopée journalistique.

On termine par quelques images. « Envoyé Spécial » c’est aussi 30 ans de grands conflits qui ont bouleversé le monde…

