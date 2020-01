« Peur sur le lac » du 23 janvier 2020 : déjà le final ce soir sur TF1 (vidéo)

« Peur sur le lac » du 23 janvier 2020. L’heure du final a déjà sonné pour votre mini-série « Peur sur le lac ». Dans ce final la ville d’Annecy sera toujours en proie à cette fameuse et terrible épidémie qui va inquiéter jusqu’au sein même de l’équipe. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne, ou en streaming et replay sur MYTF1, pour découvrir les épisodes n°5 et n°6.



« Peur sur le lac » du 23 janvier 2020 : résumés de vos épisodes

Épisode n°5 : Annecy est une ville morte. Seuls des militaires en combinaisons et masque à gaz déambulent dans les rues. L’équipe est effondrée après la mort qui l’a touchée en plein cœur mais doit se relever car l’épidémie s’aggrave. Arrêté, Darius Milanian passe à table. Victime d’un terrible chantage, c’est sous la menace qu’il a envoyé les colis de virus. Sa fille Lily devait lui être rendue dès la mort des quatre personnes visées. Le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Lily est toujours introuvable, seul le joaillier est mort, le virus s’est répandu comme une trainée de poudre sans atteindre les cibles escomptées.

Épisode n°6 : Le danger se fait plus pressant lorsque Tom fiévreux est hospitalisé… Le vaccin sera-t-il prêt à temps pour sauver l’équipe ? Lise perd pied. Elle craint d’être contaminée elle aussi… Les responsables du chaos ont été identifiés. Mais tout reste à faire pour les arrêter. L’épidémie a mis la population sur les nerfs, la région est au bord du chaos. Maintenant que les coupables n’ont plus rien à perdre, jusqu’où seront-il prêt à aller ?



« Peur sur le lac » : aussi un carton d’audience en replay

On le sait « Peur sur le lac » est un vrai carton d’audience pour la chaîne. Cela s’est encore vérifié la semaine dernière avec une place de leader et 4.86 millions de fidèles en moyenne pour les deux épisodes.

Mais ce succès ne s’arrête pas. En replay la première soirée a gagné près d’un million de téléspectateurs supplémentaires affolant un peu plus encore les compteurs…

#audiences @tf1 Carton pour #PeurSurLeLac à J+7 📈 jusqu'à + 938 000 tvsp

✅ 6.6 Millions de téléspectateurs (épisode 1)

📌31% pda Frda-50 (moyenne 2 épisodes)

📌36% pda 15-24a (moyenne 2 épisodes) pic.twitter.com/0hcsvMaQS4 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 17, 2020

