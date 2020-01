« Plan C » : l’émission de Camille Combal revient le 21 février 2020 (liste des invités)

« Plan C » : le retour. Camille is back ! On prend PAS les mêmes et on recommence !

Après vous avoir fait rire dans le 1er numéro, Camille Combal est de retour Vendredi 21 Février dans « PLAN C » 2, pour vous embarquer dans de nouvelles aventures. Diffusion dès 23h30 juste après le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta.



« Plan C » : invités

Et pour ce 2ème opus, ils ont réuni un casting 5 étoiles : Jérôme Commandeur, Angèle, Kendji Girac, Malik Bentalha, Mika, Alessandra Sublet, Jarry, Anggun, Aya Nakamura et une participation surprenante de Stéphane Bern ! Tous seront là pour passer une soirée hors du commun avec vous.



Grâce à Camille Combal et ses invités, vous allez camper en pleine forêt, enquêter sur la disparition d’un célèbre animateur, avoir un parc d’attraction rien que pour vous, visiter Paris avec des guides un peu spéciaux, devenir la star d’un grand cabaret, assister à un blindtest d’anthologie et tout ça… dans la même soirée !!

Et pour fêter le grand retour de « PLAN C » comme il se doit, 2 stars ont accepté d’accompagner Camille Combal pour des Carpool Karaoke inédits. Pour succéder à Gims, ce sont donc les chanteuses Angèle et Aya Nakamura qui ont pris place pour s’éclater sur le siège passager du célèbre 4×4. Vous les verrez comme vous ne les avez jamais vues !

Vous avez aimé le 1 ? Vous allez adorer le 2.

Pour passer un vendredi soir hors du commun, le bon plan c’est « PLAN C » 2 !

