Koh-Lanta : participez à un défi running et gagnez votre rencontre avec Denis Brogniart

Alors que la date de lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta n’a toujours pas été annoncée par TF1, la chaîne lance un défi sportif aux fans du jeu d’aventure. En effet, TF1 propose aux apprenti-aventuriers de commencer l’entrainement dès maintenant en participant au #KohLantaRunChallenge !

Un défi running lancé dimanche par l’animateur emblématique du programme, Denis Brogniart.



À vos applications de running

Le principe est simple grâce au GPS drawing, la technologie des applications de running (Strava, Nike Run, Runtastic…), chaque apprenti-aventurier devra courir la distance de son choix, dans la ville de son choix, en prenant soin de dessiner le fameux Totem de Koh-Lanta ! 10 participants gagneront par tirage au sort une rencontre avec Denis Brogniart et une place pour assister à la prochaine finale de l’émission culte.

La communauté des runner se met déjà en scelle puisque le challenge a été relayé sur Instagram par les influenceurs : Foutrak, Vivre healthy, Christelle Javelier, Nico dream, Matos boucan, Charly tracks, Tita clem, Alexandre Lesoin, Stetibu.



Les anciens aventuriers de Koh-Lanta relèvent également le challenge en réalisant leurs totem : Sébastien, Maxime, Javier, Kunle, Amandine et Amel.

Le top départ de ce challenge a eu lieu hier, dimanche 26 janvier, lorsque Denis Brogniart et les héros de Koh-Lanta sont allés tracer leur TOTEM Koh-Lanta de 8,5KM.

Chacun peut tracer son propre parcours et y participer en dessinant son TOTEM, puis le poster sur Instagram et l’ensemble de ses réseaux sociaux avec le hashtag #KohLantaRunChallenge en taguant Denis Brogniart et le compte @TF1.

Afin de faciliter l’entrainement de chacun, le site TF1 et Vous propose différents parcours de 5 à 10 km dans plus d’une quarantaine de villes en France. Vous pouvez créer votre propre parcours sur www.strava.com.

Rendez-vous sur TF1 et vous et postez votre parcours sur vos réseaux sociaux avec le #KohLantaRunChallenge !



BIENTÔT SUR TF1 Koh-Lanta l’île des héros

Koh-Lanta fera son grand retour prochainement pour une nouvelle édition intitulée « KOH-LANTA, L’ILE DES HÉROS » où 14 nouveaux aventuriers seront rejoints par cinq anciens héros des saisons précédentes Sara, Jessica, Téheiura, Claude et Moussa. Pour la première fois, anciens et nouveaux aventuriers devront faire équipe.

