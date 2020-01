Un si grand soleil en avance : Virgile rencontre les parents d’Antonin (résumé + vidéo épisode n°371 du 27 janvier)

Une nouvelle semaine qui débute et ce soir dans la série de France 2 « Un si grand soleil », c’est un grand jour pour Léa et Antonin. En effet, Virgile organise un dîner pour rencontrer les parents d’Antonin…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 371

Virgile invite les parents d’Antonin à dîner. Léa n’est pas très chaude mais Antonin accepte. La soirée se passe bien, les parents d’Antonin parlent de leur projet d’ouverture d’un Escape Game à Virgile, qui est enthousiaste. Antonin trouve que ce n’est pas si terrible et Léa avoue que la soirée est sympa.

Et alors que Manon et ses proches sont face à un dilemme, un nouveau témoignage fait rebondir l’enquête.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

