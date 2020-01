Demain nous appartient en avance : Chemsa en lien avec la fusillade ? (résumé + vidéo épisode 650 DNA du 30 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 650 du jeudi 30 janvier 2020 –Plusieurs pistes sont envisagées depuis la fusillade de lundi dans votre série « Demain nous appartient ». Et alors qu’une psychose s’installe, Chemsa a peur et est persuadée qu’elle a un lien avec cette fusillade… Elle supplie Karim de rester pour la protéger !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 650

Suite à la fusillade au commissariat, pas question de se laisser faire pour Karim. Il est bien déterminé à rester au plus près de ses collègues au commissariat. Une décision qui n’est pas au goût de Chemsa… Elle est persuadée que cette fusillade est liée à son passé et qu’elle est en danger… Une première piste sérieuse pour Karim ?

De leur côté, Aurore et Karim commencent à douter des soupçons de Martin. Virginie a une bonne nouvelle pour Bart, qui ne réjouit pas tout le monde. Et les Delcourt s’allient pour faire entendre raison à André.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 650 du 30 janvier

