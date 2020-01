Un si grand soleil en avance : Enric rattrapé par son passé (résumé + vidéo épisode n°374 du 30 janvier)

Ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », Enric est rattrapé par une grosse erreur qu’il a commis dans le passé… Va-t-il enfin se décider à se confier sur le sujet ?

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 374

Gary dîne avec Enric et Mo. Gary regrette que Lecharme soit mort sans avoir été jugé pour l’agression d’Inès. Et quand Mo explique qu’elle ne comprend pas comment le chauffard qui a renversé le veilleur de nuit du zoo a pu prendre la fuite comme ça, Enric est rattrapé par son passé… Il revoit le soir où il a renversé une mortellement une femme avant de s’enfuir lâchement…

Et tandis que la police retrouve les coupables d’une agression, Eliott reçoit un soutien inattendu. Pendant ce temps, Janet fait face à un malaise grandissant. Réussira-t-elle à briser la glace ?



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

5 / 5 ( 5 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES