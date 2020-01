« La loi de Julien » puis « La loi de Valérie », ce soir sur France 3

« La loi de Julien » puis « La loi de Valérie » sont deux épisodes de la collection « La loi de… » déjà diffusés. Ils sont à voir à revoir ce soir sur France 3 dès 21h05 ou dès maintenant en streaming vidéo puis replay sur France.TV



ANNONCES





>>> À voir dès maintenant sur France.TV en suivant ce lien

Ce soir sur France 3 « La loi de Julien » avec Jean-Pierre Darroussin

Julien Meunier, célébre avocat pénaliste, est infiniment reconnaissant à Irène Delamarche, une généreuse et richissime femme d’affaires, de l’avoir adopté à la mort de ses parents. Aussi prend-il naturellement la défense de Cyril, le fils d’Irène, lorsque celui-ci est soupçonné du meurtre de Sveta, sa jeune maîtresse. Julien ne comprend que trop tard qu’un piège diabolique se referme sur lui. En effet, lors d’un rebondissement totalement improbable, Julien se retrouve accusé par Cyril. Au cours du procès d’assises où il comparaît dans le box des accusés, Julien doit se montrer habile et faire preuve d’une grande force de persuasion afin de se tirer d’affaire et de prouver son innocence…



ANNONCES





>>> À voir dès maintenant sur France.TV en suivant ce lien

Ce soir sur France 3 « La loi de Valérie » avec Charlotte de Turckheim

Avocate talentueuse, Valérie se comporte toujours, à cinquante ans passés, comme une adolescente rebelle doublée d’une joueuse invétérée. Elle prend ainsi un malin plaisir à fréquenter et à défendre des truands notoires… Si elle se moque totalement de sa réputation, sa fille, Delphine, porte un regard très critique sur sa manière d’exercer. Blessée par ses reproches, Valérie décide de se « racheter » à ses yeux en prenant la défense d’un bon père de famille, Paul, accusé sans preuve d’avoir tué le dealer responsable de la mort par overdose de sa fille adolescente.

Un dossier en or pour lui permettre de regagner à bon compte l’estime de la presse, du public (et de Delphine…) dans lequel l’avocate s’investit avec enthousiasme, persuadée qu’elle n’aura aucun mal à plaider l’acquittement… Mais l’enlèvement de sa fille à son domicile par un mystérieux ravisseur va bouleverser l’histoire…

Vidéo

En attendant ce soir, replongez vous dans l’ambiance avec la bande-annonce proposée par France 3.

Des grands procès et des grands acteurs pour une soirée réussie ! 🔝 ✅ "La loi de Julien" avec Jean-Pierre Darroussin, demain à 21.05

✅ "La loi de Valérie" avec Charlotte de Turckheim, demain à 22.40 pic.twitter.com/mCkQE655Fd — France 3 (@France3tv) January 20, 2020

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3.

4.73 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES