Un si grand soleil en avance : Christophe perd tout (résumé + vidéo épisode n°365 du 17 janvier)

Un si grand soleil résumé de l’épisode 365

Johanna vient voir Christophe à l’hôpital. Elle a compris qu’il savait qu’elle était en danger et qu’il a certainement engagé quelqu’un pour la suivre. Elle réalise qu’il a envoyé cette photo avant d’avoir des scrupules… Christophe jure que c’est faux que ce n’est pas lui ! Mais Johanna ne le croit pas et lui annonce que si elle n’a rien dit à la police, elle veut qu’il accepte le divorce sans condition. Et pas question pour lui de l’approcher, ni elle ni son bébé !

Et pendant ce temps là, la mauvaise foi de Manon face à ses parents augmente. Quant à Inès, elle veut tourner la page.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

