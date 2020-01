« Les rivières pourpres » du 13 janvier 2020 : ce soir l’épisode « Furta sacra » sur France 2 (vidéo)

ANNONCES





« Les rivières pourpres » du 13 janvier 2020. Suite de la saison 2 de votre série « Les rivières pourpres » ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Au programme ce soir l’épisode en deux parties « Furta sacra ».

« Les rivières pourpres » du 13 janvier 2020 : votre épisode de ce soir

Ce soir découvrez l’épisode « Furta sacra » réalisé par Jean-Christophe Grangé:



Niemans et Camille doivent élucider le meurtre d’Eric Spaggio, curé d’un petit village. On l’a retrouvé nu, crucifié sur une croix inversée, dans une église. Très vite, les flics font le lien entre cette mise en scène macabre et un martyr du 3e siècle après J.-C., dont les reliques ont disparu dans le village voisin. En pleine enquête, Camille trouve un mot du tueur dans sa veste : « La première lettre du nom du père a été prononcée ». Un deuxième meurtre survient alors que d’autres reliques sont dérobées à quelques kilomètres de là.

Vidéo

Comme toujours on termine avec quelques images. Mieux qu’un simple teaser, on vous propose une immersion dans les coulisses de la série, et plus précisément dans les coulisses de l’épisode diffusé lundi dernier…

Nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière « Les rivières pourpres » a signé un vrai carton d’audience en réunissant 4.5 millions de téléspectateurs pour 19.7% de part de marché. France 2 avait décroché la première place des audiences du lundi 6 janvier 2020.

Ce succès se confirmera t-il en deuxième semaine ? Réponse mardi matin !

