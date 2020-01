« Mariés au premier regard » du 13 janvier : premiers moments à deux pour Romain et Delphine, de nouveaux célibataires débarquent… (vidéo)

ANNONCES





« Mariés au premier regard » du 13 janvier 2020. Second numéro de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming sur sur 6play



ANNONCES





L’occasion de retrouver Romain et Delphine, un couple phare du 1er numéro qui a séduit de nombreux téléspectateurs. Et après s’être dit oui devant le maire, nos jeunes mariés vont vivre leurs premiers moments à deux.

Et si Romain va dévorer des yeux sa nouvelle épouse, Delphine va avoir un peu de mal à se lâcher, notamment lors de la séance photo.



ANNONCES





« Je la regarde presque avec des yeux de minot qui voit un sachet de bonbons qu’il a envie de dévorer » a déclaré Romain face aux caméras de M6. De son côté Delphine a expliqué qu’elle était plus dans l’analyse et avait besoin de prendre son temps…

Vidéo

Regardez ces images qui respirent l’amour et le bonheur…

"Je la regarde presque avec des yeux de minot qui voit un sachet de bonbons qu'il a envie de dévorer" 🍬😍

Romain et Delphine vivent leurs premiers moments à deux, lundi à 21:05, dans #MariésAu1erRegard pic.twitter.com/trxlhvblq8 — M6 (@M6) January 11, 2020

« Mariés au premier regard » du 13 janvier : mais aussi…

Mais cette semaine, vous découvrirez aussi de nouveaux célibataires qui vont tenter de trouver l’amour grâce à la science. Et pour Adrien et Mélodie, les choses s’annoncent un poil plus compliquées en raison de la forte opposition de leurs familles.

Quelle audience pour ce deuxième numéro ?

La semaine dernière le retour de « Mariés au premier regard » a un peu déçu. Face au carton de la série de France 2 « Les rivières pourpres », l’émission s’est contentée de 2.02 millions de téléspectateurs pour 9.7% de part de marché. En baisse sensible par rapport à la saison précédente.

Pour en voir plus, pour découvrir la suite de l’aventure amoureuse de nos jeunes mariés mais aussi pour découvrir les nouveaux célibataires engagés dans l’émission, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 pour « Mariés au premier regard ».

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES