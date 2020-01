« Secrets d’histoire » du 13 janvier 2020 : ce soir, « Les favoris de Marie-Antoinette » (vidéo)

ANNONCES





« Secrets d’histoire » du 13 janvier 2020. Premier numéro de l’année nouvelle pour « Secrets d’histoire » ce soir. Cette semaine Stéphane Bern nous propose un numéro inédit consacré aux proches de Marie-Antoinette et marque ainsi l’arrivée d’une nouvelle salve d’émissions en ce début d’année.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 13 janvier 2020 : votre émission de ce soir

Elle n’a pas encore 15 ans quand elle devient l’héritière du royaume de France. A 18 ans, elle monte sur le trône aux côtés de Louis XVI pour un règne dont les Français attendent beaucoup. Pourtant en quelques années, elle devient le personnage le plus détesté du pays et elle est exécutée à seulement 38 ans après un simulacre de procès. Dans sa chute Marie-Antoinette entraine avec elle le cercle d’intimes qu’elle s’est constituée tout au long de son existence à Versailles. La princesse de Lamballe, la duchesse de Polignac, le très séduisant comte Axel de Fersen, la marchande de modes Rose Bertin ou encore sa portraitiste, la talentueuse Elisabeth Vigée-Lebrun.



Stéphane Bern et « Secrets d’Histoire » vous emmènent à la rencontre des proches de Marie-Antoinette, celles et ceux qui ont accompagné les moments fastueux du règne comme les heures les plus sombres de la vie de la reine. Des favoris qui ont aussi leur part de responsabilité dans l’image de la souveraine.

La princesse de Lamballe d’abord, une jeune femme pieuse, naïve et totalement dévouée dont le destin sera aussi sanglant que celui de Marie-Antoinette. La duchesse de Polignac ensuite, sans doute l’amie la plus chère au cœur de la reine. Drôle et libre, elle amuse Marie-Antoinette mais elle sollicite aussi sa générosité pour son clan et alimente la réputation de reine dépensière.

Et puis il y a les hommes, cet aréopage d’aristocrates beaux et brillants, Besenval, Vaudreuil, Lauzun, qui savent mettre Marie-Antoinette en valeur mais qui lui valent la réputation de femme débauchée. Le plus important de tous est le ténébreux Axel de Fersen, issu d’une des familles les plus riches et les plus puissantes de Suède. Confident de la reine, il entretient avec elle une relation complexe qui demeure aujourd’hui encore très mystérieuse.

A Versailles, Marie-Antoinette bouscule les habitudes et introduit une roturière dont elle fait sa « ministre des modes ». Pour elle, Rose Bertin, véritable Coco Chanel du 18ème siècle, innove et crée un style copié dans toute l’Europe. A la pointe de la tendance, la reine adopte également les coiffures de l’extravagant Léonard, les « poufs », véritables échafaudages de cheveux pouvant mesurer plus d’un mètre de hauteur. Son image, Marie-Antoinette la confie à la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun qui réalise une dizaine de portraits de la reine.

Sur les traces de ces favoris, Secrets d’Histoire vous emmène en Suède, dans les châteaux des Fersen à Löfstad et Steninge, mais aussi dans la magnifique Galerie dorée de l’Hôtel de Toulouse où vécut la princesse de Lamballe. Pénétrez avec Stéphane Bern dans les appartements de la reine à Versailles, mais surtout au Hameau de la Reine et dans ce petit Trianon que Marie-Antoinette affectionne tant et où elle peut réunir ses amis loin des regards des vieux aristocrates aigris.

Et avec la participation de…

– Evelyne Lever (historienne)

– Cécile Berly (historienne)

– Patricia Bouchenot-Déchin (historienne)

– Jean-Christian Petitfils (historien)

– Emmanuel de Valicourt (historien)

– Philippe Séguy (écrivain)

– Hélène Delalex (conservateur du patrimoine au Château de Versailles)

– Charles-Eloi Vial (conservateur à la Bibliothèque Nationale de France)

Vidéo

Et on termine comme chaque ou presque depuis 2009 par les images. Découvrez maintenant quelques images de votre émission de ce soir…

⏳ Tic, tac ! @secretshistoire est de retour pour un épisode INÉDIT consacré aux favoris de Marie-Antoinette ! 👸 Rendez-vous lundi à 21.05 ! pic.twitter.com/RvEjt5XM6m — France 3 (@France3tv) January 8, 2020

