« Les rivières pourpres » saison 2 : ça débute ce soir , 6 janvier 2020, sur France 2

« Les rivières pourpres » saison 2. C’est parti pour la saison 2 de votre série « Les rivières pourpres ». Au programme 8 nouveaux épisodes 100% inédits diffusés dès ce soir, et à raison de deux épisodes par semaine. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Les rivières pourpres » saison 2 : présentation

Après une série d’enquêtes originales et intenses, le duo de choc du commandant Pierre Niemans et Camille Delaunay (Olivier Marchal et Érika Sainte, ndrl) replonge dans le versant noir de l’âme humaine, le long d’une route parsemée de morts inexpliquées, dans des univers toujours plus étranges et mystérieux.

Prenant soin l’un de l’autre, leur relation va se renforcer lorsque le fils de Camille se retrouvera dans une situation désespérée.

Votre double épisode de ce soir

« Innocentes » écrit par Olivier Prieur (parties et 2)



Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un centre de bien-être haut de gamme. Elle a été tondue et porte une mystérieuse rosace gravée sur le corps. Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît 20 de moins. La mystérieuse directrice de cet endroit, le Dr Vialle, assume ses ambitions de jeunesse éternelle. L’enquête oriente nos flics vers le village voisin. Les habitants tentent de survivre sous la contrainte d’un élevage « bio », imposé par Vialle. Alors que Camille fait la connaissance de Claude, une désensorceleuse, Niémans, lui, découvre que la mise en scène macabre du meurtre renvoie aux chasses aux sorcières du Moyen-Age. Alors qu’un autre corps est retrouvé, les questions se multiplient : quel est le lien entre ce village étrange, la mystérieuse directrice du centre, et les légendes de sorcellerie qui semblent terrifier tout le monde ?

Vidéo

Comme toujours on termine par la vidéo qui va avec. Mieux qu’un teaser, voici une brève présentation de la saison 2 en images…

« Les rivières pourpres », une série inspirée du roman culte du maître du thriller, Jean-Christophe Grangé.

