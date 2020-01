« Les Enquêtes de Vera » du 5 janvier 2020 : ce soir, les épisodes « Fille de personne » et « Eaux troubles » (vidéo)

ANNONCES





« Les Enquêtes de Vera » du 5 janvier 2020. Ce soir sur France 3 c’est encore en mode rediffusion que vous retrouverez votre série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme les épisodes « Fille de personne » et « Eaux troubles » . Pour les voir rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Les Enquêtes de Vera » du 5 janvier 2020: vos deux épisodes de ce soir

Fille de personne : La vie paisible d’une banlieue sans histoire s’assombrit lorsqu’une femme est découverte morte dans le jardin derrière sa maison. L’inspectrice-chef Vera Stanhope se rend compte que ses voisins ne sont pas ce qu’ils prétendent être. Elle comprend qu’il va falloir déterrer des secrets de famille pour trouver l’assassin d’Alison Glenn, mère de deux enfants. Tandis que Vera et Aiden tentent de découvrir le genre de femme qu’était Alison en interrogeant ses amis proches, ils découvrent que le père et le petit-frère d’Alison vivent près de chez elle alors qu’elle avait toujours prétendu qu’elle n’avait pas de famille. L’enquête prend alors une autre direction et les soupçons se multiplient…

Eaux troubles : Le cadavre de Jack Reeves, 25 ans, est retrouvé à l’intérieur d’une cuve appartenant à la ferme de Danny Pryor, un propriétaire sans histoire. Pryor vit avec sa femme Karen, et son fils Toby, sourd-muet. Deux Kosovars travaillant à la ferme ont également disparu. Vera retrouve l’un d’eux chez lui, agonisant, une balle dans le cou. Le second, Goran Vlasic, est arrêté alors qu’il cherchait à s’enfuir. Les empreintes du petit Toby Pryor sont retrouvées dans la caravane de Jack Reeves. Karen, la mère, explique que son fils Toby et Jack Reeves étaient devenus amis à la suite d’une rencontre fortuite…

Nouveau succès d’audience ?

Inédit ou rediffusés, les épisodes de votre série « Les Enquêtes de Vera » sont toujours un succès. La semaine dernière jusqu’à 3 millions de fidèles et 13.2% de part de marché.



#audience

Les enquêtes de Vera continuent de séduire les téléspectateurs

📍2ème position des chaînes hier soir en audience

📍encore plus de 3 millions de téléspectateurs et 13.2% de PdA pic.twitter.com/vMnkeziC3b — France3ServicePresse (@France3Presse) December 30, 2019

Qu’en sera t-il ce soir ?

