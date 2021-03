« Les rivières pourpres » du 22 mars 2021 : ce soir sur France 2 l’épisode « XXY » (saison 3)

4.8 ( 8 )



« Les rivières pourpres » du 22 mars 2021. Ce soir France 2 poursuit la diffusion de la saison 3 de votre série « Les rivières pourpres ». Attention car c’est déjà l’avant-dernière soirée. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



Au programme de cette première soirée, l’épisode « »XXY » (parties 1 et 2).

« Les rivières pourpres » du 22 mars 2021 : votre double épisode de ce soir

Dans un petit village belge, une église prend feu. Alors que les pompiers luttent contre les flammes, le décor d’un sombre spectacle se révèle sous leurs yeux : deux corps, un homme et une femme, nus, cousus dos à dos et égorgés.



Camille et Niémans, arrivés sur place, découvrent sur les victimes des bracelets provenant d’un festival néopaïen aux rituels étranges, perché dans la montagne. Niémans retrouve une ancienne collègue et amie, Audrey, qui travaille dans la PJ belge. Très vite, cette enquête amène le trio dans l’univers étrange des rites néopaïens et des tanneries de cuir.

Notez que cet inédit sera suivi dès 22h45 de l’épisode en rediffusion « La croisade des enfants » (parties 1 et 2).

« Les rivières pourpres », la série inspirée du roman culte du maître du thriller Jean-Christophe Grangé, est de retour ce soir dès 21h05 sur France 2.