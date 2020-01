Plus belle la vie : ce soir, Laetitia va mal (résumé + vidéo de l’épisode 3963 PBLV du 1er janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3963 du mercredi 1er janvier 2020 – Le début de l’année 2020 n’est pas des plus joyeux pour Laetitia Belesta ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, elle a passé le réveillon toute seule et elle a bu… Tom et Kévin la retrouvent en piteux état sur le canapé.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3963

Patrick utilise Jade comme indic en échange de la possibilité d’avoir la garde de son fils, placé en famille. Il lui demande de quoi faire tomber les Fedala. Patrick insiste auprès de Leconte pour qu’elle aide Jade à récupérer son enfant. Elsa reproche à Karim d’accuser William à tort. Alison soutient la prudence d’Elsa devant Abdel. La tension monte entre Karim et William. Elsa dit à William qu’elle ne peut pas lui faire confiance, à moins qu’il ne lui parle de la livraison prévue…

Blanche se réveille à l’hôtel avec la gueule de bois. Elle enquête auprès de Coralie, puis de Nathan, pour savoir si elle a commis l’irréparable avec Rochat. Quand ce dernier, au bar du Mistral, lui offre des fleurs, elle croit défaillir en pensant qu’ils ont couché ensemble. Mais Rochat, au contraire, s’excuse de ne pas avoir répondu à ses avances…



Laetitia ne va pas bien, et n’arrive pas à trouver le courage de surmonter la mort de Jérôme. Ses fils s’affligent de la voir si mal. Même la présence de Sébastien ne l’égaie pas…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3963 du 1er janvier

