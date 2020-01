« Magnum » débarque ce soir sur TF1 : vos épisodes du 7 janvier 2020 (vidéo)

ANNONCES





« Magnum » débarque ce soir sur TF1. Nous avons fait partie des tous premiers à vous informer de l’arrivée du remake de la série culte « Magnum » sur TF1. Et bien c’est ce soir que les choses « sérieuses » commencent. La chaîne lance en effet la saison 1 dès 21h05 et vous propose d’en découvrir les trois premiers épisodes. Rendez-vous aussi sur MYTF1.fr pour voir ou revoir les épisodes en replay et streaming gratuit.



Pour plus d’infos sur la série, (re)découvrez-en sa présentation en suivant ce lien.

« Magnum » débarque ce soir sur TF1 : les trois premiers épisodes

Thomas Magnum, Enquêteur Privé (21h05) : De retour d’Afghanistan, Thomas Magnum se reconvertit en détective privé. Engagé en tant que consultant en sécurité par Robin Masters, un vieil ami et écrivain à succès, il arrive à Hawaï. Alors qu’il se rend chez son ami Nuzo, qui le sollicite pour une affaire, il assiste, impuissant, à son enlèvement..



Une mystérieuse fiancée (21h55) : Magnum est contacté par Neil Crawford qui souhaite fouiller dans le passé de sa fiancée Tara, dans le coma après avoir été renversée par un chauffard. Après les résultats de son scanner, Neil se met à douter de son identité. L’enquête de Magnum le mène sur la piste d’une affaire de vol de bijoux.

Noyer le poisson (22h50) : Magnum est engagé pour retrouver un thon rouge de 135 kilos valant 350 000 dollars dans les plus brefs délais. Magnum remonte la trace du voleur et découvre que lui aussi a besoin de ses services. Il va devoir compter sur l’aide de Juliet Higgins.

« Magnum » en avance : premières minutes

Pour les plus impatients, découvrez les première minutes de ce remake sur MYTF1. Les premières minutes du premier épisode de la saison vous y attendent.

Vidéo

Et on termine comme toujours depuis 2009 par quelques images…

IL sera @TF1 dès le mardi 7 janvier !#Magnum le 1er teaser 💥 pic.twitter.com/ZuVJntaNf9 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 17, 2019

La suite c’est ce soir sur TF1 et MYTF1.

