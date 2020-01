« Magnum » du 14 janvier 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

« Magnum » du 14 janvier 2020. Vous avez découvert le remake de « Magnum » mardi dernier. Ce soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 1 avec 3 nouveaux épisodes. À découvrir dès 21h05 sur la chaîne mais aussi aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.fr.



Au programme de votre soirée « Tableaux de maître et coups montés », « Mauvaise passe » et « Revenue d’entre les morts »

« Magnum » du 14 janvier 2020 : résumés

« Tableaux de maître et coups montés » : Thomas Magnum est chargé d’effectuer un audit sur la sécurité de la collection d’art de Jack Candler, un collectionneur de renommée internationale. Afin de démontrer les failles du dispositif de sécurité de monsieur Candler, Magnum s’introduit à sa soirée de bienfaisance en déjouant tous les pièges de son système de protection. Magnum n’a pas le temps de lui communiquer son rapport que Candler, très bon ami de Juliet Higgins, se fait assassiner dans son appartement par quelqu’un dont le mode opératoire est en tout point semblable à celui de Magnum. Les soupçons ne tardent pas à se porter sur notre enquêteur privé, le lieutenant Katsumoto allant même jusqu’à faire fouiller son domicile. C’est avec l’aide d’Higgins, TC, Rick, Allie et Kumu que Magnum devra prouver son innocence en retrouvant celui ou celle qui a pu avoir accès à son audit.



« Mauvaise passe » : Magnum, Rick et Kumu assistent au match de l’équipe de football dont T.C. est le coach. Un jeune joueur, Makoa, fait la fierté de son équipe. Son père, Hani, venu le chercher, se montre bien peu aimable. Puis, Makoa manque plusieurs entraînements, ce qui est inhabituel. Inquiets, T.C. et Magnum s’introduisent chez Hani, dont la maison est fermée à clé et semble vide. Sur place, les deux hommes trouve Makoa, qui leur annonce que son père a été arrêté par la police pour meutre. Un médecin, le Docteur Ellis Mason, a été retrouvé mort dans un parking souterrain et Hani a été interpellé non loin de là, avec du sang sur la semelle. La police a retrouvé des produits dopants dans le coffre de la voiture du défunt. Hani prétend être un patient de Mason. Magnum fait appel à une amie de Rick, avocate, pour interroger Hani. Ce dernier lui apprend que le Docteur Mason subissait des menaces d’un autre patient…

« Revenue d’entre les morts » : Après avoir reçu la visite impromptue de jeunes écoliers dans sa maison d’amis, Thomas Magnum est mandaté par Henry Barr, richissime magnat du sucre, pour enquêter sur son ancienne compagne, Elizabeth, qui veut reprendre contact avec lui. Cette dernière lui a envoyé un mail énigmatique et Barr veut savoir s’il s’agit bien d’elle, étant donné qu’elle est censée être morte il y a trente ans. Autre souci, la Ferrari est désormais équipée d’un nouveau système d’alarme dont le code d’accès est la date de naissance de Robin Masters… De leur côté, Rick et T.C. font la rencontre d’un ancien militaire, ayant, comme eux, servi au Moyen-Orient. Shammy est en fauteuil roulant et le premier contact entre les trois hommes n’est pas des plus chaleureux, mais Rick et T.C. s’entêtent.

Quelle audience en seconde semaines ?

La semaine dernière « Magnum » a suscité la curiosité de 4.26 millions de personnes soit 19.2% du public présent devant son poste de télévision (moyenne des deux premiers épisodes, ndrl). Seconde des audiences de la soirée, la chaîne était toutefois leader sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26.5% de pda sur cette cible.

#Audiences @TF1 📌 #Magnum leader hier soir avec un 1er épisode qui réunit 4.7M de tvsp. ✅ 27% de pda FRDA-50a

✅ 26% de pda 25-49a

