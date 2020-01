Ce soir sur France 2 « Affaire Conclue : le duel des brocantes » (vidéo)

ANNONCES





Ce soir sur France 2 découvrez « Affaire Conclue : le duel des brocantes » ! Un prime spécial de l’émission de Sophie Davant « Affaire Conclue ». Pour cette compétition inédite, deux équipes vont s’opposer. La première est composée de Caroline Margeridon, Anne Catherine Verwaerde; la seconde de Pierre Jean Chalençon et Julien Cohen.



ANNONCES





Ces marchands réguliers d’affaire conclue vont s’opposer au cœur des brocantes de Lisieux et de Bordeaux.

« Affaire Conclue : le duel des brocantes » : présentation

Ce prime évènement c’est 2 brocantes, 2 régions différentes :

Celle de Lisieux en Normandie : un déballage d’environ 900 exposants amateurs et professionnels, sur plus de 5km, environ 30 000 visiteurs.



ANNONCES





Et celle de Bordeaux, en Aquitaine, une brocante uniquement de professionnels : 250 brocanteurs, 150 000 visiteurs.

Caroline, Anne Catherine, Pierre Jean et Julien arpenteront les rues, feront face aux intempéries et tenteront de se frayer un chemin parmi la foule pour dénicher les objets qu’ils estiment être les plus beaux.

La brocante est l’une des activités favorites des Français et ce mardi 14 janvier, ces marchands bien connus de l’émission vont se retrouver en immersion dans leur univers quotidien, à la recherche d’objets rares.

Ils vont nous dévoiler leurs stratégies d’achat et leurs techniques de professionnels tout en réalisant un challenge unique.

Le défi, pour eux, consiste à venir vendre les 8 objets aux autres marchands, et pour la première fois en public.

Nos 4 acheteurs devront faire preuve de talent, de finesse et d’ingéniosité pour réaliser les meilleures ventes.

Qui fera les plus belles affaires … conclues et réalisera le plus gros bénéfice ? Quelle équipe remportera cette première édition du duel des brocantes?

Le teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de votre soirée…

Ces images et cette petite présentation vous ont convaincu ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES