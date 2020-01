« Magnum » du 21 janvier 2020 : vos 3 épisodes de ce soir (vidéo)

« Magnum » du 21 janvier 2020. Ce soir suite de la saison 1 du remake de « Magnum ». Au programme ce soir 3 nouveaux épisodes. À découvrir dès 21h05 sur la chaîne mais aussi aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.fr.



Les épisodes de votre soirée : « Un enlèvement peut en cacher un autre », « Chat perché » et « Sauvetage informatique »

« Magnum » du 21 janvier 2020 : résumés

« Un enlèvement peut en cacher un autre » : Amanda, une adolescente a été kidnappée. Six mois plus tard, Amanda est traumatisé et la police n’a aucune piste quant à l’identité de son ravisseur. Le détective Katsumoto accepte de laisser Magnum enquêter sur l’affaire. Il va donc tenter de retrouver le kidnappeur.



« Chat perché » : Magnum est engagé par une petite fille afin de retrouver son chat perdu. Un chat correspondant à la description apparaît mais ce n’est pas lui. Magnum découvre que l’animal a du sang sur les pattes qui ne semble pas être le sien. Magnum décide de pister le chat le menant ainsi à un cadavre.

« Sauvetage d’urgence » : Magnum est contacté par un homme atteint d’un lymphome, afin qu’il retrouve son frère, seul donneur compatible pour une greffe de moelle osseuse dont il a besoin pour survivre. Magnum se rend vite compte que Boddy est également dans la tourmente. En même temps, Magnum doit aussi retrouver le pendentif de Juliet Higgins.

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière « Magnum » s’est hissé en tête des audiences de la première partie de la soirée. Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait trois avaient alors réuni 3.49 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 17.2% sur l’ensemble du public. Pointe à 4 millions pour le premier d’entre-eux.

#Audiences @TF1 #Magnum leader de la soirée avec 📌 4 millions de téléspectateurs pour le 1er épisode ✅ 22% de PdA FRDA-50a ▶️ RDV en replay @MYTF1 et mardi prochain @TF1 pic.twitter.com/toKN4sSYKT — TF1 PUB (@tf1pub) January 15, 2020

Qu’en sera t-il ce soir ? Réponse mercredi avec les chiffres tant attendus de l’audimat.

