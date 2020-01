Un si grand soleil : Emmy de retour, Manon et Romane dérapent, ce qui vous attend mardi 21 janvier (épisode n°367)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Une nouvelle semaine a débuté et elle s’annonce encore pleine de rebondissements dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ! Et dans l’épisode 367 du mardi 21 janvier, on peut vous dire que ça va aller beaucoup trop loin du côté de Manon et Romane…

En effet, Manon ne va pas hésiter à subtiliser le téléphone portable de sa mère pour subtiliser les codes d’accès au zoo.



Alors qu’Alice pense que sa fille veut se rapprocher d’elle en lui proposant une virée shopping, Manon est en réalité entrain de la trahir en préparant la prochaine action militante avec Romane et Karel !

Et en pénétrant au zoo, ils vont se faire repérer par la sécurité. Romane va totalement perdre le contrôle en renversant le gardien avec sa voiture ! Alors que les autres veulent appeler les secours, Romane refuse et laisse l’homme étalé au sol avec beaucoup de sang autour de lui !…



De son côté, Janet a le plaisir de recevoir sa fille, Emmy, de retour pour 3 mois de stage à Montpellier. Elle demande à Becker de quitter son appartement pour les laisser seules… Clément y voit un prétexte pour le quitter en douceur…

Quant à Eliott, il fait plus de recettes avec son trafic de cigarettes qu’avec son bar. Dylan le met en garde : il sort de prison, ce gros trafic c’est prendre beaucoup de risques ! Eliott réfléchit alors à laisser le pote de Virgile prendre des parts de son bar…

