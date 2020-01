« Magnum » du 28 janvier 2020 : vos 3 épisodes de ce soir (vidéo)

« Magnum » du 28 janvier 2020. Ce soir suite de la saison 1 du remake de « Magnum ». Au programme ce soir 3 nouveaux épisodes. À découvrir dès 21h05 sur la chaîne mais aussi aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.fr.



Les épisodes de votre soirée : « Le retour de mon ex », « Pour une poignée de dollars » et « Mauvais joueur ».

« Magnum » du 28 janvier 2020 : résumés

« Le retour de mon ex » : Rick et TC doivent se rendre à une réception en l’honneur des vétérans et ils s’inquiètent de ne pas voir Magnum revenir du pressing. En effet, ce dernier a été enlevé par deux hommes à la recherche du reste de la cargaison d’or. Après s’être libéré, Magnum mène l’enquête et découvre que la femme qu’il a failli épouser, Hannah, est mêlée à l’affaire.



« Pour une poignée de dollars » : Magnum doit réparer la Ferrari après l’avoir abîmée au cours de sa dernière mission. Cependant, ses finances sont limitées. La chance lui sourit puisqu’il se voit proposer 200 000 dollars pour retrouver Skip Jenkins, accusé de meurtre. Tourefois, la majorité des enquêteurs privés et chasseurs de prime de l’île sont sur le coup. Il doit être le premier à retrouver Skip pour encaisser le pactole. Le délai imparti est de 24 heures…

« Mauvais joueur » : Rick souhaite aider Toni, une amie dans le besoin. Il l’aide à organiser une partie de poker illégale à laquelle participent d’importants joueurs, hélas peu fréquentables. La soirée tourne mal et Toni, qui tenait la banque, se fait braquer. Magnum et Higgins cherchent à arrêter les braqueurs en essayant de ne pas attirer les soupçons de la police sur ce butin illégal. Le parrain de la pègre local, présent lors de cette soirée, lance un ultimatum : il souhaite récupérer ses 170 000 dollars dans les 24 heures à venir.

