« Meurtres en pays d’Oléron » avec Michel Cymes et Hélène Seuzaret, ce soir sur France 3 (vidéo)

« Meurtres en pays d’Oléron » avec Michel Cymes et Hélène Seuzaret, c’est en mode rediffusion et c’est à (re)découvrir ce soir sur France 3 dès 21h05 ou en streaming vidéo et replay sur France.TV. Au casting Hélène Seuzaret, Michel Cymes, Murielle Huet Des Aunay, Kalvin Winson ou bien encore Ludmila Mikael.



Pour la petite info, c’est grâce à ce téléfilm que Michel Cymes a obtenu son premier rôle dans une fiction

« Meurtres en pays d’Oléron » : synopsis

Le corps d’un homme d’une soixantaine d’années, nu, recroquevillé en position foetale, vient d’être retrouvé dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de 200 ans, du côté de Mornac-sur-Seudre. A côté du cadavre, une coquille d’huître dans laquelle est gravée le nom du mort. Une mise en scène déconcertante pour la première affaire de Judith Valeix qui vient de prendre la direction de la Brigade de gendarmerie de la Tremblade. Pour pénétrer ce monde de l’ostréiculture, le Capitaine Valeix va pouvoir compter sur l’aide du médecin légiste Vincent Lazare, un enfant du pays.



Quelle audience pour cette rediffusion ?

Diffusé pour la première fois en mars 2018, le téléfilm avait réalisé un vrai carton d’audience réunissant 5.2 millions de téléspectateurs.

« Meurtres en pays d’Oléron »: vidéo

Et on termine comme toujours par les images qui vont avec… Voici votre bande-annonce

