« Maison à vendre” du 15 janvier 2020 : Stéphane Plaza déborde d’idées pour 2020 (vidéo)

« Maison à vendre" du 15 janvier 2020. Premier numéro de l'an nouveau pour « Maison à vendre ». Un numéro inédit au cours duquel vous découvrirez que Stéphane Plaza déborde idées et de solutions.



Ce soir nous découvrirons les déboires immobiliers de Lucien et Céline d’une part; de Danielle d’autre part.

« Maison à vendre” du 15 janvier 2020 : sommaire

Lucien et Céline

Lucien, 43 ans, travaille à la Préfecture, et Céline, 40 ans, est hôtesse de l’air. Ensemble ils ont eu deux enfants : Noël, 9 ans, et Janisse, 4 ans. Il y a 10 ans, ils ont acheté une maison dans les Yvelines, à Gambais ; une maison atypique avec un grand terrain, pour laquelle ils avaient vraiment eu un coup de cœur. Mais aujourd’hui ils se séparent et doivent donc la vendre pour construire leur vie chacun de leur côté. Lucien vit toujours dans la maison, et Céline a trouvé une location à proximité, puisqu’ils ont la garde partagée de leurs enfants.

Le problème : cette vente est à l’arrêt ; il y a pourtant eu une trentaine de visites en 2 ans, mais personne n’a fait d’offre. Le côté atypique de cette maison et les multiples travaux ont visiblement rebuté les visiteurs…



Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation, il va étudier le marché immobilier de la région pour les aider à vendre au mieux. Emmanuelle Rivassoux va revoir la décoration et l’agencement de cette maison pour la rendre plus fonctionnelle tout en gardant son cachet.

Danielle

Danielle, 65 ans, est gestionnaire dans un institut de recherche scientifique. Elle a deux grands enfants : Guillaume, 32 ans, et Marion, 23 ans, qui vit encore avec elle. Elles habitent dans un appartement à Bry-sur-Marne dans le Val-de-Marne, depuis plus de 20 ans. Au fur et à mesure des années, Danièle a accumulé des dettes ; elle ne s’en sort plus financièrement et souhaite vendre son bien pour s’installer en location. Marion souhaiterait quant à elle quitter le nid pour s’installer avec son petit ami. Mais elle ne veut pas laisser sa mère seule avant la vente.

Cet appartement est vraiment en mauvais état, leur chien a fait beaucoup de dégâts. Des travaux sont à prévoir dans chacune des pièces. En vente depuis 6 mois, Danièle n’a eu que 6 visites… et aucune offre.

Stéphane Plaza va aider Danièle et Marion à vendre cet appartement au plus vite. Il va tout mettre en œuvre pour sortir Danièle de ses problèmes financiers et permettre à Marion de prendre son envol. Sophie Ferjani va prendre en charge toutes les réparations et revoir la décoration de cet appartement pour lui apporter style et modernité.

Teaser vidéo

On termine comme toujours ou presque par les images. Voici le teaser vidéo de votre émission.

Alors prêts à découvrir les nouvelles bonnes idées de Stéphane Plaza ? Si oui, rendez-vous ce soir sur M6 pour « Maison à vendre ».

