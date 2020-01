« New Amsterdam » du 15 janvier 2020 : ce soir c’est le final de la saison 1 (vidéo)

« New Amsterdam » du 15 janvier 2020. Ce soir vous ne manquerez pas les 3 derniers épisodes de la saison 1 de « New Amsterdam » ! Et oui l’heure du final a déjà sonné. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au programme de votre soirée les épisodes « Des hommes en colère » dès 21h05, « Attachement » dès 21h55 et « Luna » dès 22h50.

« New Amsterdam » du 15 janvier 2020 : ce soir 3 épisodes inédits

Voici le résumé de vos épisodes



« Des hommes en colère » dès 21h05 : Max est d’une humeur massacrante car son traitement n’évolue pas aussi bien qu’il l’espérait. Il s’en prend publiquement à Reynolds. Vexé par une patiente, Kapoor s’implique corps et âme dans l’étude de son cas. Il découvre que son inconfort cache autre chose…

« Attachement » dès 21h55 : Max est affaibli par les effets secondaires liés à son nouveau traitement. Il s’engage cependant dans la création d’une police d’assurance pour les patients sans mutuelle afin de subvenir à leurs frais médicaux. Les méthodes du docteur Frome sont remises en question et il doit répondre de son comportement. Bloom est de retour et elle a pris une grande décision. Voyant l’état de Max se dégrader rapidement, Sharpe accepte de redevenir son oncologue.

« Luna » dès 22h50 : Après avoir présenté sa petite amie à sa famille, Reynolds prend une grande décision. La grossesse de Georgia se complique dramatiquement et elle doit accoucher sans délai pour sauver le bébé. Grâce à un concours de circonstances, Bloom est à proximité et peut aider Max et Georgia. Un avocat est arrêté pour possession de drogue. Il voit ses espoirs de brillante carrière s’envoler quand il est amené à l’hôpital par les policiers pour une radiographie de son estomac.

Quelle audience pour le final ?

Nouveau succès d’audience ? La semaine dernière, la série s’est classée en tête des audiences de la première partie de soirée avec 3.51 millions de fidèles et 16.5% de part de marché pour les deux premiers épisodes. Carton plein sur le public féminin avec 30% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 #NewAmsterdam leader hier soir ✅3.7M de tvsp (sur le 1er épisode)

📌30% pda Frda-50 en moyenne Rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux épisodes et en attendant sur @MYTF1 pour le replay pic.twitter.com/HacrkOs3sX — TF1 Pro (@TF1Pro) January 9, 2020

Qu’en sera t-il ce soir pour le final de la saison 1 ?

Et la saison 2 ?

Rassurez-vous la saison 2 prendra le relais dès la semaine suivante, mercredi 22 janvier 2020. La chaîne vous proposera de découvrir les 3 premiers épisodes de cette nouvelle saison « Retour à la vie », « Question de temps » et « Garde à vous ».

Vidéo

D’ici là, et attendant ce soir, découvrez maintenant le teaser vidéo du final de cette saison 1.

📌 Mercredi soir, final de la saison 1 de #NewAmsterdam 👉 Les épisodes précédents sont dispo en replay @MYTF1

▶️ https://t.co/9Ksq6Y8i1S pic.twitter.com/I0EJZyMpLR — TF1 Pro (@TF1Pro) January 10, 2020

Bonne soirée avec « New Amsterdam » !

