« Maison à vendre” du 29 janvier 2020 : Stéphane Plaza se mobilise aussi pour la planète (vidéo)

Ce soir nous découvrirons les déboires immobiliers de Célyne d’une part; de Pascal et Aurélie d’autre part.

« Maison à vendre” du 29 janvier 2020 : sommaire

Célyne, 50 ans, est fonctionnaire, chargée de relations publiques événementielles. Elle vit dans une petite maison atypique et pleine de charme à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans.

Son fils de 21 ans ayant maintenant quitté le nid, Célyne souhaite plus que tout vendre sa maison. Elle rêve en effet de changer de vie, d’ouvrir un lieu culturel, salon de thé / librairie / cinéclub en Bretagne, pour se rapprocher de son fils. Un projet qui tient très à cœur à cette passionnée de culture ! Mais cela fait déjà 2 ans que sa maison est sur le marché ! Sans succès… La décoration très personnalisée et la multitude de petits travaux restant en suspens ont dû faire fuir les acheteurs potentiels… Et notamment, un gros problème d’isolation.



Sophie Ferjani, notre architecte d’intérieur, va proposer à Célyne une solution d’isolation économique issu du recyclage du papier : la ouate de cellulose, mais va également rénover chaque pièce et revoir la décoration, tout en gardant le côté atypique de cette maison.

L’occasion pour Stéphane Plaza de prodiguer ses conseils pour enfin vendre au plus vite, et de rappeler que l’on a tout à gagner à améliorer l’isolation de sa maison… car c’est surtout par le toit et les murs que s’échappe la chaleur !

Une bonne isolation va en effet permettre de diminuer sa facture de chauffage, d’améliorer son confort au quotidien, et enfin, de donner de la valeur à son bien, en améliorant le Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Pascal, 52 ans, et Aurélie, 41 ans, se sont rencontrés il y a 12 ans. Ils ont deux enfants, Ruben, 11 ans, et Laihlya, 10 ans, et Pascal a deux enfants d’une première union. Le couple travaille ensemble en tant que franchisés d’une enseigne de restauration. La famille vit à Nozay dans l’Essonne dans une maison que Pascal a fait construire alors avec son ex-femme. Et c’est bien le problème : Aurélie ne supporte plus de vivre dans une maison qui n’est pas la sienne. Pascal a mis du temps à vouloir quitter cette maison qu’il avait pensée depuis le début, mais il a fini par céder et l’a mise en vente il y a 2 ans. Pour l’instant sans résultat : malgré une dizaine de visites, personne ne s’est vraiment intéressé à cette maison.

Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque cette vente. Il va les aider à vendre au plus vite pour qu’ils puissent acheter un bien qui plaise aussi à Aurélie.

Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, va tout mettre en œuvre pour rendre cette maison fonctionnelle et chaleureuse, pour enfin provoquer un coup de cœur chez les visiteurs.

« On ne jette pas, on recycle » ♻️🌍

A l’occasion de la #SemaineGreen, Stéphane Plaza se mobilise. #MAV, mercredi à 21:05 pic.twitter.com/1PC4Ptj5Zi — M6 (@M6) January 27, 2020

Alors prêts à découvrir les nouvelles bonnes idées de Stéphane Plaza ? Si oui, rendez-vous ce soir sur M6 pour « Maison à vendre ».

