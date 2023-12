New Amsterdam du 6 décembre : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





New Amsterdam du 6 décembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 termine la saison 4 et débute la saison 5 inédite de la série médicale « New Amsterdam ». Au programme aujourd'hui, pas moins de cinq nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







New Amsterdam du 6 décembre : vos épisodes de ce soir

Saison 4 Episode 23 « Château de sable » : Un centre pour personnes âgées vient de fermer et New Amsterdam se retrouve avec de nombreux patients d’un certain âge. Helen prépare son mariage et voit les choses en grand : château anglais et champagne, mais sa mère lui rappelle que ce n’est pas à son image. Prise de doute, elle ne sait plus si elle veut se marier. Max, toujours à New Amsterdam, aide Vic, un vieil homme atteint de polyarthrite rhumatoïde qui était autrefois un grand pianiste. Mais alors qu’il vient de trouver un traitement qui lui permettrait de reprendre la musique, Vic décède suite à un anévrisme cérébral. Conscient que tout peut basculer à chaque instant, alors qu’Helen lui expose ses doutes, il lui propose qu’elle le rejoigne pour se marier le jour suivant.

Saison 4 Episode 24 « Quelque chose à prouver » : Un ouragan s’approche de New York, menaçant de destruction et d’inondation une grande partie de la ville. Alors qu’il prend conscience que Martin le considère comme « un petit être fragile » et pour se prouver qu’il en est capable, Iggy prend les rênes de l’hôpital pour gérer la situation d’urgence. Alors que l’ouragan Alba frappe la ville avec violence, toute l’équipe se mobilise pour mettre les patients en sécurité, le temps que l’alerte passe, et alors que l’hôpital est durement frappé. Pendant ce temps, Floyd aide son père, qu’il a réussi à retrouver, à mettre en place des mesures de protection de l’appartement de madame Karnacky, une voisine de son père. Tout en essayant de maintenir en vie un homme victime d’un accident dans la rue et dont le seul rein restant est en train de lâcher, Max attend avec angoisse des nouvelles d’Helen. Elle est censée prendre l’avion de Londres à New York ce jour-là pour venir le rejoindre à New Amsterdam en vue de leur mariage et son vol a disparu de l’application de suivi sur son portable. Comme le jardin botanique qui devait les accueillir est inondé, leurs amis décident de décorer le toit de New Amsterdam pour y organiser la cérémonie.



Saison 5 Episode 1 « Avec tout mon amour » : Max a du mal à faire le deuil de sa relation avec Helen, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle n’a pas pu l’épouser. Sur un conseil d’Iggy, il réexamine ses souvenirs et se rend compte qu’il avait occulté les moments difficiles avec elle et tenté, en vain, de trouver une solution aux problèmes qu’elle traversait, alors qu’elle seule pouvait le faire. Quand Brantley lui propose dix millions de dollars pour la mise en place d’un nouveau service à l’hôpital, investis par une entreprise qui ne demande qu’à avoir son nom à l’entrée, Max refuse car cette entreprise défend des valeurs opposées aux siennes, ultraconservatrices. Il finit par trouver une parade en créant avec cet argent et le nom de l’entreprise un service dédié aux professionnels du sexe. Lauren squatte à droite et à gauche car Leyla, qui occupe son appartement, n’a toujours pas de visa. Elle finit par retourner chez elle et découvre que Leyla est maintenant en couple. Elle se présente donc chez sa sœur.

Saison 5 Episode 2 « Un geste d’humanité » : Max teste un nouveau programme de prévention qui bénéficierait à la fois à New Amsterdam et à ses patients les plus nécessiteux. Wilder a du mal à accepter qu’un de ses patients refuse une intervention qui lui sauverait la vie. Reynolds fait une découverte importante au sujet du comportement de son père. Iggy franchit le pas et se lance sur les applications de rencontres.

Saison 5 Episode 3 « La mariée » : De nombreux blessés sont amenés aux urgences, suite à un incendie qui s’est déclaré lors d’un mariage. La plus jeune d’entre eux, Lilly est dans un état catatonique. Le marié, entre la vie et la mort, a un sang d’un groupe extrêmement rare, le luthéran, et ne peut recevoir que deux sortes de sang : du luthéran ou bien, encore plus rare, ce que l’on appelle le « sang en or ». Wilder, Ben et Max se rendent aux Bermudes où une personne ayant du sang en or pourrait revenir avec eux et sauver cet homme car le sang, s’il est importé, reste bloqué aux douanes. Alors que la donneuse accepte enfin, ils font une terrible découverte : Iggy a réussi à faire parler Lilly et compris que c’est en réalité elle, la mariée. De son côté, Bloom continue à vivre chez sa sœur, sans lui avouer qu’elle ne prend plus ni drogue ni alcool. Elle se sent toujours aussi coupable de l’avoir abandonné aux mains de leur mère alcoolique quand elles étaient jeunes. Floyd annonce à son père qu’il est sans doute bipolaire, mais ce dernier se réjouit de savoir qu’il n’est pas responsable de son comportement et ne compte pas se soigner.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

« New Amsterdam » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.