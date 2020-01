« Faites des gosses » du 15 janvier 2020 : ce soir les épisodes 3 et 4 (vidéo)

« Faites des gosses » du 15 janvier 2020. Après son excellent démarrage de la semaine dernière, votre série « Faites des gosses » fait son retour ce soir sur France 2 dès 21h05. Au programme deux nouveaux épisodes inédits, les n°3 et 4.



À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, suivezce lien pour découvrir la série en quelques lignes.

« Faites des gosses » du 15 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Après avoir découvert le lourd secret du passé de sa mère, Alexandre ne sait plus où il en est. Bien qu’Odile le soutienne, il s’éloigne de plus en plus d’elle. Alors que Serge et Anissa ont dépassé leur désaccord, ce sont leurs filles respectives qui s’opposent à eux par tous les moyens et mettent à mal la solidité de leur couple. Meï et Chang sont également dans la tourmente. Face à leur avenir incertain, ils n’arrivent plus à être sur la même longueur d’onde.



Épisode 4 :Meï et Chang sont en désaccord sur la question de L’Arquebuse. Vont-ils accepter l’offre inattendue de Vapali ? Chez Odile et Alexandre, les désaccords sont également au centre de la vie de famille : faut-il révéler ou non le secret du passé de Claudine ? Quant à Clément, il retrouve une vieille connaissance qui va l’émouvoir et faire vaciller ses certitudes…

Nouveau succès d’audience ?

Beau succès d’audience la semaine pour les deux premiers épisodes. Ces derniers ont en effet suscité la curiosité de 3.07 millions de personnes soit 14.2% de l’ensemble du public.

#Audiences🔝@France2tv #Série 6×52’ #FaitesDesGosses

Belle performance hier pour le lancement :

➡️Pour les 2 premiers épisodes 3,1M de Tvsp et 14,2% de Pda A revoir sur France•tv

🗓RDV le 15/01 pour les épisodes 4&5 @Francetele #Création 🎞🎥 pic.twitter.com/0hO34CRIH4 — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 9, 2020

En sera t-il de même ce soir ?

