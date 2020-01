« New Amsterdam » du 1er janvier 2020 : deux épisodes inédits en ce jour de l’an

ANNONCES





« New Amsterdam » du 1er janvier 2020. En ce jour de l’an, TF1 vous propose de découvrir deux épisodes inédits de sa série médicale « New Amsterdam » saison 1. Au programme de votre soirée les épisodes « Sens de l’humour » et « Dans le blizzard… ». À suivre sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 1er janvier 2020 : résumés de vos épisodes de ce soir

« Sens de l’humour » : Le Pape est en visite à New York et la Sécurité intérieure envahit l’hôpital pour sécuriser les lieux en cas d’hospitalisation du souverain pontife. Suite à un quiproquo, les docteurs Kapoor et Frome sont retenus par un des agents de la Sécurité intérieure. Max essaie de sympathiser avec ses camarades de chimiothérapie, mais il a du mal à accepter leur humour face à la maladie. Reynolds doit aider la famille d’un patient et Lauren est toujours en cure de désintoxication.

« Dans le blizzard… » Un blizzard sans précédent s’abat sur New York, paralysant toute la ville. Max et son équipe doivent retrousser leurs manches et se serrer les coudes pour protéger les patients, même au péril de leur vie. Les ambulanciers étant bloqués par la neige, Max et son équipe partent sur le terrain. Kapoor brave la tempête pour permettre à un époux de revenir au chevet de sa femme mourante…



La saison 2 dès le 22 janvier 2020

Bonne nouvelle pour les fans, la saison 2 prendra le relais dès le 15 janvier 2020 toujours sur TF1.

🚨 Attention Spoilers, ne lises pas la suite

si vous ne voulez pas savoir 🚨

Dans le final de la saison 1 (diffusé le mercredi 15 janvier), la grossesse de Georgia se complique dramatiquement et elle doit accoucher sans délai pour sauver le bébé.

Mais un terrible accident va tout changer dans la vie de Max…

La saison 2 débute trois mois après cet accident, Max est de retour à l’hôpital. Il se bat pour une malade diabétique qui n’a plus les moyens de s’acheter de l’insuline. Reynolds voit débarquer dans son service Duke, un jeune interne noir, ambitieux et doué auquel il s’identifie. Kapoor, tente désespérément d’aider une patiente qui souffre de polyarthrite et sur qui aucun traitement ne fait effet. Iggy, toujours aussi bienveillant propose à son mari Martin d’adopter un cinquième enfant et une nouvelle recrue arrive au service oncologie.

UNE NOUVELLE SAISON QUI VA VOUS BOULEVERSER…

