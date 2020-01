Audiences prime 16 janvier 2020 : « Peur sur le lac » large leader devant « Envoyé Spécial », belle forme pour TPMP

Audiences prime 16 janvier 2020. Pas de surprise ce matin matin à la lecture des chiffres d’audience de Médiamétrie. Comme la semaine dernière, large succès pour TF1 et sa série « Peur sur le lac ». La propagation du virus sur Annecy a tenu en haleine 4.86 millions de personnes soit 22.6 % du public présent devant son poste de télévision.



ANNONCES





Notez une part d’audience de 25% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences prime 16 janvier 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et son magazine « Envoyé Spécial ». Les thèmes et sujets abordés hier soir ont convaincu 2.79 millions de personnes soit 13.6% des téléspectateurs.



ANNONCES





▶️🖥 #Audiences @France2tv Très belle performance pour #EnvoyeSpecial avec près de 2.8M de tvsp et 13.6% de PDA.

Le magazine réalise son meilleur score depuis juin 2018 et se place en 2e position en prime time 📍A voir ou à revoir sur France•tv@EnvoyeSpecial @EliseLucet pic.twitter.com/t7AikIj6nG — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 17, 2020

M6 est juste derrière avec sa série américaine « FBI » dont les deux premiers épisodes ont pu compter sur 1.72 millions de fans. La part de marché atteint 8.4 % sur les 4 ans et plus.

Quand au film proposé par France 3, Mr Wolff, il n’a convaincu que 1.58 million de cinéphiles (pda 8%). C’est Ben Affleck qui en était la tête d’affiche.

« TPMP ! Le jeu des vérités » complète le top 5 avec 1.03 million de fanzouzes au rendez-vous soit 4.7% des téléspectateurs.

4.75 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES