« Peur sur le lac » du 9 janvier 2020 : ça démarre ce soir sur TF1 (vidéo)

« Peur sur le lac » du 9 janvier 2020. C’est parti pour la série « Peur sur le lac » avec Julie de Bona, Lannick Gautry, Sylvie Testud ou bien encore Clotilde Courau.

Dans ce spin-off du « Tueur du lac », le commandant Lise Stocker va devoir faire appel à son sang froid car un virus mortel décime un à un les habitants de la ville d’Annecy.



À découvrir ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.FR



« Peur sur le lac » du 9 janvier 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 : Deux ans après Le Tueur du Lac, Lise Stocker et Clovis Bouvier font face à une menace aussi sourde que redoutable. Une banale histoire d’accident de plaisance s’avère bien plus complexe. L’homme décédé dans son bateau a été victime d’une hémorragie d’une rare intensité. Tous ses organes ont explosé. L’affaire se complique lorsqu’un deuxième corps avec les mêmes symptômes est déposé à l’hôpital d’Annecy : nervures sur la nuque, fièvre, hémorragie interne. Que se passe-t-il dans la ville ? Qui empoisonne ses habitants ?

>>> Découvrez les premières minutes de cet épisode sur MYTF1 ou plus simplement en suivant ce lien.

Épisode 2 : Une souche peu connue du virus Ebola se répand sur Annecy. Une course contre la montre s’engage alors pour trouver le patient zéro et stopper la propagation. Le commandant Wagner, médecin militaire, est dépêchée dans le plus grand secret en ville. Acte criminel ? Terroriste ? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d’une petite fille et de son père ? Chaque minute compte car déjà, le nombre de victimes augmente…

Vidéo

Comme souvent on termine avec le teaser vidéo tel que proposé par la chaîne sur son antenne et/ou sur les réseaux sociaux.

« Il semble qu’une souche nouvelle du virus Ebola, soit entrée sur le territoire… »

💥#PeurSurLeLac, notre nouvelle création, avec @juliedebona @slytestud @courauclotilde et Lannick Gautry jeudi à 21:05 pic.twitter.com/C7bEcODSP0 — TF1 (@TF1) January 6, 2020

« Peur sur le lac » ça démarre ce soir sur TF1 ! Serez-vous autant nombreux que pour « Le Tueur du lac » gros succès d’audience lors de diffusion en 2017 ?

