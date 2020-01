« FBI » épisodes du 9 janvier 2020 : M6 lance sa nouvelle série ce soir (vidéo)

ANNONCES





« FBI » épisodes du 9 janvier 2020. C'est parti pour « FBI » la nouvelle série évènement de M6 dont vous trouverez une brève présentation ICI. Ce soir M6 vous propose d'en découvrir les 3 premiers épisodes dès 21h05, des épisodes qui seront ensuite disponibles en replay et streaming gratuit sur 6play.



« FBI » épisodes du 9 janvier 2020 : résumés

Ce soir découvrez donc dès 21h05 les 3 premiers épisodes dont voici les résumés..

Saison 1 – épisode 1 : Bombes à retardement

Une explosion frappe un immeuble de New York en plein après-midi. Deux agents de la branche locale du FBI se voient confier l’enquête : Maggie Bell, issue d’une longue tradition familiale policière, et Omar Zidan, ex-agent infiltré de la DEA. L’enquête s’oriente vers un règlement de comptes entre gangs rivaux mais lorsque les suspects sont retrouvés morts, l’affaire prend une tout autre dimension…

Saison 1 – épisode 2 : L’oiseau vert

Huit personnes, toutes clientes du même restaurant, s’effondrent, victimes d’empoisonnement. Les agents Bell et Zidan suivent la piste d’une adolescente sous la coupe d’une organisation djihadiste. Mais le temps presse et le FBI redoute d’autres attentats similaires. Commence alors une traque pour mettre la main sur les responsables présents sur le sol américain…



Saison 1 – épisode 3 : Portées disparues

Une jeune femme ensanglantée arrive en ville. La police découvre alors 18 corps enterrés dans un lieu isolé. Les agents Bell et Zidan prennent l’affaire en main. Avec l’aide de la jeune rescapée, l’équipe du FBI tente de démanteler ce qui ressemble fort à un réseau ukrainien de trafiquants d’êtres humains…

Vidéo

Et on termine bien sûr par les images et le teaser vidéo tel que diffusé par la chaîne sur les réseaux sociaux.

Alors, êtes-vous prêts pour suivre les aventures de « FBI » ?

