Plus belle la vie : ce soir, Arthur explique son trafic (résumé + vidéo de l’épisode 3978 PBLV du 22 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3978 du mercredi 22 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », alors qu’il a été libéré grâce à Elsa pour sauver Alison, Arthur lui explique comment il va pouvoir pratiquer sa greffe… Elsa est sous le choc en comprenant sur quoi repose son horrible trafic !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3978

Arthur confirme à Elsa qu’il en est mesure de sauver Alison. Il doit organiser son transfert vers la clinique où elle sera prise en charge. Arthur explique à Elsa toute l’organisation de son trafic et elle prend en mesure toute l’horreur la situation. Patrick reçoit par Interpol l’information qu’Arthur s’appelle en vérité Milan Stern, un chirurgien Tchèque radié de la profession. Elsa préserve Abdel en lui disant que les organes compatibles sont transférés en toute légalité avec leurs documents…

Noé n’est pas ravi d’accueillir Eric chez lui. Blanche a trouvé une nouvelle technique de révisions, elle force Eric a écouté sa voix en enregistrant des leçons audios. C’est un supplice pour Eric. De son côté, Blanche part enquêter à la place d’Éric sur le braquage d’une bijouterie…



Lougane propose à Hadrien de le rejoindre sur sa liste. Hadrien hésite, mais Samia le convainc de ne pas le faire. Au Mistral, Laetitia fait savoir ses opinions politiques…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3978 du 22 janvier

