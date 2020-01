« La Reine des Neiges 2 » : le plus gros succès de l’animation bientôt dispo en Blu-ray, DVD, Blu-ray 3D et VOD

« La Reine des Neiges 2 » : bientôt dispo en Blu-ray, DVD, Blu-ray 3D et VOD. Six ans après le succès mondial du premier opus, LA REINE DES NEIGES 2 nous entraine à nouveau dans un univers musical magique et splendide qui a fait fondre le cœur de plus de 7 millions de spectateurs en France, et plaçant le film au firmament de l’animation. Soyez conquis à votre tour par cette magnifique suite qui sera disponible le 02 avril en Achat Digital et le 10 avril en Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et vidéo à la demande.



Dans LA REINE DES NEIGES 2, Elsa (Charlotte Hervieux) est appelée à entreprendre un voyage initiatique extraordinaire à la découverte de son passé et de l’origine de ses pouvoirs. Suivie de sa sœur Anna (Emmely Houms) et leurs amis Olaf (Danny Boon), Kristoff et Sven (Donald Reignoux), tous vont devoir apprendre à maîtriser courage, magie et solidarité pour comprendre l’histoire du Royaume d’Arendelle. Cette histoire riche en humour et émotions est bien sûre accompagnée d’une bande originale époustouflante, composée de septs nouvelles chansons, dont Dans un autre monde, nommée aux Golden Globes et aux Oscars.

Avec la sortie vidéo de LA REINE DES NEIGES 2, de nombreux bonus rafraichissants permettront au public de connaitre les coulisses du film d’animation, mais aussi de nombreuses scènes coupées, le karaoké de chaque chanson du film et un bêtisier qui ne laisseront ni les enfants ni les grands indifférents !

« La Reine des Neiges 2 » : vidéo

Histoire de vous remettre dans le bain, (re)découvrez la bande-annonce officielle de ce film évènement…



