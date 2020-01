« Faites des gosses » du 22 janvier 2020 : ce soir c’est le final avec les épisodes 5 et 6

« Faites des gosses » du 22 janvier 2020. Séchez vos larmes ! Ce soir c’est déjà l’heure du final de votre mini-série « Faites des gosses » . Au programme les deux derniers épisodes de cette saison 1, les n°5 et n°6.



À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV

« Faites des gosses » du 22 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode n°5 : Serge est parti en voyage professionnel et Anissa pense profiter de quelques jours de répit, mais Valérie, l’ex de Serge, s’incruste à domicile et fait peser sa présence menaçante… Les Delattre sont de leur côté en vacances à Paris sur les traces du passé de Claudine. Chang et Meï, quant à eux, sont au bord du divorce et vivent à présent séparés. Dans chacune de nos familles, des bouleversements et des revirements de situation s’annoncent…

Épisode n°6 :C’est l’heure des grandes décisions pour nos trois familles. Clément a décidé de faire son coming-out, mais comment s’y prendre face à Anouk qui n’a que 11 ans ? Alexandre et Odile ont inversé leurs rôles, mais peuvent-ils devenir père au foyer pour l’un ou agent immobilier pour l’autre par la seule force de leur volonté ? Meï et Chang meurent d’envie de se réconcilier, mais comment s’y prendre quand les reproches et la colère n’ont pas été réglés.



Quelle audience pour ce final ?

Après un bon démarrage il y a 15 jours, la série a perdu quelques plumes la semaine dernière avec 2.85 millions de personnes pour les deux épisodes proposés, soit 13.2% des téléspectateurs.

#Audiences🔝@France2tv #Série 6×52’ #FaitesDesGosses

De nouveau 🌟 belle performance hier pour les épisodes 3&4 👏🏻👏🏻 ✴️ 2,9 M de Tvsp avec 13.2% de Pda ▶️ A revoir sur France•tv

🗓RDV le 22/01 pour les 2 derniers épisodes @Francetele #Création 🎞🎥 pic.twitter.com/Ti6nWXmM4a — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 16, 2020

